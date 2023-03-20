Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce 18 Mart olarak kararlaştırılan ancak gelen tepkiler üzerine ertelediği HDP görüşmesini bugün gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlunun görüşme sonrası yaptığı açıklamalara, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sert tepki gösterdi. Yalçın açıklamasında, Kılıçdaroğlu tarafından PKKnın mazbatalı temsilcilerine verilen demokratik özerklik sözleri tekrarlandı. Bununla da yetinilmedi, bölücübaşına özgürlük ve Kandil piyonlarına da bakanlık teklifinde bulunuldu. ifadelerini kullandı.