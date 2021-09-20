Kılıçdaroğlu, 'HDP'yi muhatap alacağız' demişti! HDP'den CHP'ye 'Kürt Sorunu' yanıtı: Çözümün adresi İmralı'dır / 20.09.21

Sabah

CHP ile 2023 seçimleri için pazarlık üstüne pazarlık yapan HDP, terör örgütü PKK ile organik bağını koparamayacağını bir kez daha gözler önüne serdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kürt sorununun çözümü için HDP'yi muhatap alacaklarını bildiren bir paylaşımda bulundu. HDP kanadından Kılıçdaroğlu'na cevap ise gecikmedi: Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır...