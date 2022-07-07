Kılıçdaroğlu, PKK'nın şehit ettiği doktor için tek satır yazmamış! Çelişkili tavrı tepki topladı! / 07.07.22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Konya Şehir Hastanesinde görev yaptığı sırada vatandaş tarafından saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya üzerinden çirkin ifadelerde bulunmasının ardından sosyal medyada Kılıçdaroğlu’nun çelişkili tavrına vurgu yapan paylaşımlar yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun 31 Ağustos 2015 tarihinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen doktor Abdullah Biroğul hakkında o tarihte sosyal medyadan tek bir kelime yazmadığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun ertesi gün ise 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutladığı anlaşıldı. Birçok vatandaş da Kılıçdaroğlu’nun bu çelişkisini sosyal medyadan vurguladI.