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Kılıçdaroğlu’na tepkiler sürüyor! “Vatan hainlerine özgürlük istiyor” / 26.03.23

Kılıçdaroğlu’na tepkiler sürüyor! “Vatan hainlerine özgürlük istiyor” / 26.03.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Kılıçdaroğlu’na tepkiler sürüyor! “Vatan hainlerine özgürlük istiyor” / 26.03.23

Sabah 00:59
02

Bakan Akar açıkladı: MSB 30 bin personel alacak / 26.03.23

Sabah 00:53
03

Bakan Kurum rakamlarla açıkladı: 11 ilde şehircilik destanını yazacağız / 26.03.23

Sabah 00:54
04

"Temeli atılıp bırakıldığı" iddia edilmişti! Görüntüler paylaşıldı: Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor / 26.03.23

Sabah 00:35
05

Bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız / 26.03.23

Sabah 02:17
06

Meclis’imizin dili açıldığından beri Türkçe’dir / 26.03.23

Sabah 07:22
07

45 bin öğretmen ataması için detaylar belli oldu! Hangi alanda kaç öğretmen atanacak? / 25.03.23

Sabah 00:57
08

Zamlı aylık ve ikramiye bayramdan önce yatıyor / 24.03.23

Sabah 02:10
09

Başkan Erdoğan’ın maaş müjdesi emekliyi sevince boğdu: Evimizde bayram havası yaşandı / 24.03.23

Sabah 02:09
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