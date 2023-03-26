6’lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve KHK ile meslekten men veya ihraç edilmişlerin haklarının iade edileceğini açıklaması şehit yakınlarının tepkisine yol açtı. Konya Şehit Aileleri Dernek Başkanı Recep Pekdemir, “Bunların yüreğinde zerre kadar vatan aşkı yok. Teröre çanak tutuyorlar. Helalleşmek dedikleri buysa maazallah helalleşmeseler ne yaparız bilmiyorum” dedi. Şehit ağabeyi ve 15 Temmuz Gazisi Ömer Faruk Çatal ise, “Ülkeyi nasıl yönetiriz değil, nasıl satarız amacındalar” diye konuştu.