6lı masa son günlerde yaşanan peş peşe krizlerle dağılmanın eşiğine geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekinin, HDPye bakanlık verilebilir açıklaması sonrası İYİ Parti ve CHP arasında kılıçlar çekildi. Adaylık tartışmaları da masadaki gerilimi tırmandırırken, bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlunun, Kılıçdaroğlu aday olmazsa 6lı masa dağılır sözleri bardağı taşıran son damla oldu. CHPden masanın dağılmaması için bir hamle geldi. Genel Başkanlar dışında hiçbir partilinin 6lı masa konusunda konuşmaması istendi.