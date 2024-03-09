CHPde Kılıçdaroğlunu destekleyen partililerin 31 Mart seçimlerindeki olası bir hezimet üzerine olağanüstü kurultay için şimdiden zemin hazırlığına giriştiği iddia ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasete döndü. CHP’deki iç karışıklığı fırsat bilen Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretlerini de hızlandırdı. Ankara Yıldız Sanayi Sitesi ile başlattığı STK ve esnaf gezilerine bugün de İstanbul’da devam etti. Esnafla kahvaltı eden Kılıçdaroğlu, Süleyman Demirel’in “Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yoktur” sözlerine atıf yaptı ve ‘geliyorum’ mesajı verdi.