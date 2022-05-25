Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına AK Parti ve MHP'den sert tepki: Uluslararası operasyonun içimizdeki piyonu / 25.05.22

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriyenin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik hazırlıkların sürdüğünü, tamamlanır tamamlanmaz da operasyonun başlayacağını söyledi. Türkiyenin bölücü terör örgütü PKKyı bitirme noktasına geldiği bu dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözde belgelerle Başkan Erdoğan ve ailesini hedef aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Kılıçdaroğlunun asılsız iddialarıyla ilgili sabah.com.trye özel açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlunun yalan ve iftirayı bir siyaset tarzı haline getirdiğini belirten Erkan Akçay, Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanı’na karşı yapılan uluslararası operasyonun içimizdeki piyonu ifadelerini kullanırken, Hamza Dağ ise FETÖ sözcüsü Kılıçdaroğlu, safsatadan oluşan iddialarıyla sosyal medya başta olmak üzere; fonladığı kitle iletişim araçları vasıtasıyla toplumu huzursuz etmeye çalışmaktadır ifadelerini kullandı.