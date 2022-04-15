Kılıçdaroğlu'nun 'sığınma evi yapın' çağrısını dinlemediler! CHP’li belediyeler sözlerini tutmadı / 15.04.22

İçişleri Bakanlığı kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önemli bir adım atarken nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelere kadın konukevi yapılmasına ilişkin yazı gönderdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına sığınma evi yapın çağrısına kulak asmadıkları ortaya çıktı. CHPli 77 belediyenin sadece 19unda kadın konukevi olduğu tespit edildi. 2019 seçim döneminden bugüne kadar sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni bir Kadın Konukevi açtı. İBB Başkanı da geçen yıl 7 Martta yaptığı açıklamada yeni konukevi açtığını öne sürdü ancak bu yönde adım atmadığı ortaya çıktı.