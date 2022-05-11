Kılıçdaroğlu'nun 'Sığınmacı' açıklamasına sert tepki: Utanç verici, büyük bir yalan / 11.05.22

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun sığınmacılar üzerinden hükümeti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğanı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var. dedi. Çelik, Kılıçdaroğlunun, Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur sözlerine de ateş püskürdü, Kılıçdaroğlunun son açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan. diye konuştu.