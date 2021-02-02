Kimler diş estetiği yaptırabilir?

Diş Hekimi İrem Erol, diş estetiğinin kimler için uygun olduğunu anlatıyor: ‘Diş estetiğinde çok büyük bir yanılgı var mesela dişlerim çapraşık ne yapmam gerekiyor, lamina yaptırabilir miyim diye soruluyor. Ancak çapraşıklık için öncelikle ortodontik tedavi gerekiyor. Eğer ortodontik tedaviden sonra hastanın dişleriyle alakalı hoşuna gitmeyen bir durum varsa estetik gülüş tasarımı yapılabilir. Şekil bozuklukları düzeltilebilir. Ancak diş estetiğinde ilk olarak dişlerde çürük olup olmadığına kanal tedavisinin gerekli olup olmadığına bakılmaktadır. Kök gelişim yaşını tamamlayan hastalara diş estetiği yapılabilir. 18 yaşını doldurmuş ve oral hijyeninde eksikliği olmayan tüm hastalara bu işlem uygulanabilir’.