Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kira artışı ve gayrimenkul satışlarında noter uygulamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 2 Temmuzdan itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağını ve kira uyuşmazlıklarının dostane bir şekilde çözümü amacıyla arabuluculuk sisteminin Eylül ayından itibaren devreye gireceğini söyledi. Noterlerde gayrimenkul satışına ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Tunç, 4 Temmuzdan itibaren noterlerimizde gayrimenkul satışı yapılabilecek dedi.