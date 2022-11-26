İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belediyelerde terör soruşturmaları ile ilgili olarak, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını açıkladı. Soylu, Mersin Büyükşehir Belediyesinde iki adli operasyonda toplam 28 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 14 kişi hakkında kamu davası açılıp, toplam dört kişinin tutuklandığını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ise işe alınan bin 668 kişinin veya yakınının terör örgütüne yönelik kaydının bulunduğunu kaydeden Soylu, altı kişinin terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet gösterdiğinin belirlendiğini söyledi.