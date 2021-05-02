Kırmızı illerden güzel haber: İlk kez yoğun bakım yatışı yok / 02.05.21

Risk ve renk haritasındaki kırmızı illerden sevindirici son dakika haberleri geliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin aldığı kararlar ile geçilen tam kapanma sürecinde yüz güldüren haberler gelmeye devam ediyor. Kırmızı renkle “Çok yüksek riskli” iller arasında yer alan Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde devlet hastanesi, covid yoğun bakım ünitesinde vaka sayısının sıfır olduğunu bildirdi. Ayrıca Bilim Kurulu üyelerinin de rahatlama tahminleri gelmeye başladı. İşte koronavirüste tam kapanmaya dair son dakika gelişmeleri