Kışın tamamen durabilir! Uzmanlar yaklaşan tehlikeyi duyurdu / 06.10.21

Sabah

İstanbul’un trafik çilesi her geçen gün büyüyor. Trafik kaosuna bir de İETT’nin kötü yönetimi ekleninde İstanbul yaşanmaz bir şehir haline geldi. Peki 2 yıl boyunca İstanbul trafiğinin bu hale gelmesinin sorumlusu kim? Trafik çilesi nedeniyle vatandaşlar İBB’den acil çözüm bekliyor. Ancak İBB yönetimi, her geçen gün büyüyen krizi seyretmekle yetiniyor. Uzmanlar ise yaklaşan tehlikeyi duyurdu: Kış aylarında trafik tamamen durabilir...