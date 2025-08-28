Son dakika haberi... Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın 43 cansız bedenine, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşıldı. Teknesi parçalanmış halde bulunan Yukay’ın çıkarılması için bölgeye gönderilen ‘TCG Işın’ gemisi, şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle çalışmalara başlayamadı. Deniz Kuvvetleri’nin insansız su altı robotu ROV ile yaptığı incelemelerin ardından, hava şartlarının düzelmesiyle arama-kurtarma faaliyetlerinin sürmesi bekleniyor. Öte yandan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Yukay’la yaptığı son görüşmede, Her şey kontrol altında merak etme dediğini, ancak hemen ardından şiddetli rüzgar sesleri duyduğunu anlattı.