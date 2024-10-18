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Kızları madde bağımlısı olan şarkıcı Umut Akyürek ve eşi konuştu: Kızımızı sosyal medyada tuzağa düşürdüler / 18.10.24

Kızları madde bağımlısı olan şarkıcı Umut Akyürek ve eşi konuştu: Kızımızı sosyal medyada tuzağa düşürdüler / 18.10.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Kızları madde bağımlısı olan şarkıcı Umut Akyürek ve eşi konuştu: Kızımızı sosyal medyada tuzağa düşürdüler / 18.10.24

Sabah 05:10
02

Ankara-Berlin hattında sıkı diyalog / 18.10.24

Sabah 05:10
03

Gazze’nin kuzeyine Nazi kuşatması / 18.10.24

Sabah 03:04
04

Hatalı sollamanın kurbanı oldu / 18.10.24

Sabah 00:57
05

Türkiye’nin fay hattı haritası güncellendi 485 diri fay hattı var / 18.10.24

Sabah 04:08
06

Dinamikleri doğru okumanın önemi / 18.10.24

Sabah 04:26
07

1 milyon öğrenci yurtlara yerleşti / 17.10.24

Sabah 01:49
08

Özel tiyatroya 65 milyon lira destek / 17.10.24

Sabah 00:32
09

Güvenli ve sağlam gelecek için 7 gün 24 saat çalışmaya devam / 17.10.24

Sabah 02:18
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