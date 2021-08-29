KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lideri Anastasiadis'in skandal sözlerine cevap! / 29.08.21

Sabah

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki görevlerine geri dönmeli" yönünde çağrı yapan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'e tepki göstererek "Dileğimiz, Anastasiadis'in bu tür anlamsız, her türlü gerçekçilikten uzak ve uygulaması imkansız söylemlerle zaman harcayacağına, kendisinin de daha önce telaffuz ettiği esasen mevcut iki devlete ve kurumsal iş birliğine dayalı çözüm formülünü nasıl hayata geçirebileceğimiz üzerinde kafa yormasıdır." dedi.