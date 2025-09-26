Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde KKTC Bakanlar Kurulunun liselerde öğrencilerin başörtüsüyle öğrenim görebilmeleri için değiştirilen Disiplin Tüzüğü, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasının başvurusu üzerine, yapılan oturumda, Bakanlar Kurulunun nisan ayında aldığı kararla değiştirilen, liselerde öğrencilerin başörtülü eğitim görebilmesinin önünü açan Milli Eğitim Bakanlığı kararı 2ye karşı 3 oyla Anayasaya aykırı olduğuna hükmedilerek iptali kararlaştırıldı. Başörtüsü yasağının geri gelmesi için grev yapan ve mahkemeye başvuran sendika yöneticileri AYM önünde sevinç kutlaması yaptı.