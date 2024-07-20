Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıldönümünde KKTCde gerçekleştirilen tarihi törende önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kıbrısın hürriyeti için omuz omuza çarpışan Mehmetçikleri ve mücahitleri de burada bir kez daha yad ediyorum. Burada öncelikle bir hususu belirtmek isterim. Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi tek yüreğiz tek bileğiz. Kıbrıs bizim gözbebeğimizdir dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendiasın akla ziyan açıklamaları ile ilgili Adanın güneyinde şımarık bir yönetim var. Son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Miçotakisle görüştüm. Sataşma yapma dedim ifadelerini kullandı.