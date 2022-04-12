Kobani soruşturmasıyla ilgili 46 kişiye gözaltı! Aralarında HDP'li yöneticiler var / 12.04.22

Son dakika bilgisine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 yıllık mali verilerin incelenmesi sonucu 06-08 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 91 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Gözaltı kararı verilenler arasında PKK elebaşlarında Murat Karayılan ile HDPli eski Belediye Başkan vekilleri, eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu öğrenildi. 13 ilde şafak vakti yapılan operasyonda 46 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin Karayılan talimatıyla Kobani olaylarını finanse ettiği belirlendi.