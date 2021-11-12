'Koca Yusuf'a yeni özellik: TUSAŞ entegre etti! Füzeleri yok edebilecek... / 12.11.21

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ, A400M Koca Yusuf programında yapısal alanda yeni bir kabiliyeti daha bünyesine kazandırdı. Geçtiğimiz günlerde A400M’in MSN 105 kuyruk numaralı hava aracına ilk kez uygulanan “Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir” DIRCM sistemine ait yapısal parçaları entegre eden TUSAŞ, sistem sayesinde bir füze uyarı ünitesi aracılığı ile gelen füzeleri algılayabilecek ve elde taşınabilen hava savunma sistemlerinden dahi A400M uçağına yönlendirilen füzeler yok edilebilecek.