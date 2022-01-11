Kolombiya'daki operasyonun sonu İstanbul'da bitti! Tonlarca uyuşturucuyu getirdikleri yöntem şoke etti / 11.01.22

Son dakika haberi: 2020 yılında Kolombiya’nın Buenaventure Limanı’nda gerçekleştirilen ve iki farklı konteyner içersinde 4.9 ton Kokain maddesinin ele geçirildiği operasyonla ilgili 16 aylık takip yapıldı. 51.9 ton ağırlığındaki “Granül Kauçuk” maddesine emdirilmiş şekilde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin varış noktasının İstanbul Ambarlı Limanı olduğu ve konteynerlerin Türkiyedeki alıcısının yine İstanbul’da faaliyet yürüten bir şirketin sahibi M.K. olduğu tespit edildi. M.K.’nın da aralarında olduğu 14 kişi operasyonla gözaltına alındı.