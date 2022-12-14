KOM Başkanlığı koordinesinde yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içki satışının önlenmesi amacıyla 8 ilde 217 şüpheliye yönelik eş zamanlı “Zincir-2” operasyonu düzenlendi. Polis, sahte alkol imalathanelerini tespit ettikten sonra adeta filyasyon ekipleri gibi çalışarak alıcılardan sahte içkileri toplayıp uyarıda bulundu. Samsun’da bir eve yapılan baskında evin tuvaletinde alkolün damıtıldığı tespit edilirken, zehir tacirlerinin damıtıp sattıkları alkol ve aromaların yanına reçete gibi rakı, votka ve viski tariflerini de yazıp gönderdiği ortaya çıktı. Operasyonda 176 şüpheli gözaltına alındı.