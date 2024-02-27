Türkiye ile Yunanistan arasındaki pozitif süreç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen aralık ayındaki Atina ziyaretiyle yeni bir aşamaya geçti. Ankara’nın iyi komşuluk ilişkilerinden yana tutumu sürse de Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias atmosfere zarar verecek eylem ve söylemlerde bulundu. Ankara, milli menfaatleri ve Kıbrıs Türkünün haklarına halel getirecek herhangi bir konuda taviz vermeyeceğini açıklasa da, işbirliği yapılabilecek alanlarda potansiyelin değerlendirilmesi gerekliliğini vurguluyor. Atina, geçtiğimiz hafta olumlu havayı bozma riskine rağmen gayrıaskeri statüdeki adaların karasularında tatbikat icra etmek üzere NOTAM ve NAVTEX yayınladı.