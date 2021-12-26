Komşu terörü! Kapıdaki gizli kamera alt komşuyu ele verdi / 26.12.21

İstanbulda akıllara durgunluk verecek bir olay meydana geldi. İkametinin önünde sürekli çiğ yumurta atığı ve birtakım kimyasal maddeler atıldığını gören aile, durumu apartmandaki komşularına sorduğunda cevap alamadı. Gerçeğin ortaya çıkması için kapı girişine gizli kamera yerleştiren aile görüntüleri izlediklerinde kapılarının önüne pislik atan ve sürekli rahatsızlık veren kişinin alt komşuları olduğunu tespit etti. Aile komşularından şikayetçi olunca gizli düşman hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.