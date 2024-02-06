Asrın deprem felaketinde depreme yakalanan Serebral Palsi tanısı konan 6 yaşındaki ikiz kardeşler Fatma ile Zehra müthiş bir azmin baş kahramanı oldu. Ferhat ve Radiye Bolat çifti depreme, ikiz kızları ve 3 çocuklarıyla birlikte Hataydaki evlerinde yakalandı. Kâbus dolu gecenin ardından yerleştikleri konteyner kentte Türkiye Spastik Çocuklar Vakfının kendilerine uzattığı yardım eli ise çocuklara adeta umut oldu. Ellerini ve bacaklarını kullanmakta güçlük çeken hatta kendini ifade dahi edemeyen ikizler Zehra ve Fatma, vakıf sayesinde ilk kez ayakta durarak birbirlerine sarılabildi. Bolat kardeşler artık desteksiz oturabiliyor, sesleri taklit edebiliyor.