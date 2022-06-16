Konut ve iş yerlerinde otopark düzenlemesi! Bu tarihe dikkat! / 16.06.22

SON DAKİKA HABERİ: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının otopark yönetmeliğinde yaptığı değişiklik resmi gazete yayınlandı. Yeni yönetmeliğe göre, otopark yeri için 1000 metre kuralı izdüşümü olarak 1500 metreye, yürüme mesafesi olarak ise 2000 metreye çıkarıldı, bölge otoparkı bedeli ödemesi 18 aydan 36 aya kadar uzatıldı. 250 metrekareden küçük parsellerdeki riskli yapıların yerine yapılacak yapılar için yüzde 25 bedel ve yol üstü geçici parklanma ile iskân verilebilmesi kuralı da 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 350 metrekareye kadar genişletilebilecek.