Konya'da hastanedeki dehşetin detayları belli oldu! Doktorun başına silah dayayıp, ‘sadece babamla ilgilen’ demiş / 24.03.22

Konya Kadınhanındaki eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Konya Caddesindeki bir eğlence merkezinde iki grup arasında alacak- verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bir anda silahlar çekildi, 3ü ağır 6 kişi yaralandı. Ağır yaralılar Şakir Öcal, Keramettin Turhan ve Musa Akdoğan ile hafif yaralı 3 kişi Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Nurettin Turhan, babası Keramettin Turhanın kaldırıldığı hastaneye giderek dehşet saçtı.