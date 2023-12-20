İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti içerisindeki istifaların ardından dün sert açıklamalarda bulunmuştu. Planlı bir saldırının olduğunu ifade eden Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlunu da hedef almıştı. Genel seçim süreci hakkında konuşan Akşener, Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. İkisi de korktu kabul etmedi dedi. Akşenerin korkak sözlerine İmamoğlunun ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaştan da yanıt geldi. Yavaş, Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz yanıtını verdi.