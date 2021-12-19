Korkutan haber! Kış aylarında ağaçların çiçek açması uzun vadede çevre felaketi / 19.12.21

Gelen bilgilere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten uzmanlar tehlikeye dikkat çekiyor. İklim değişikliği nedeniyle ağaçların kuraklığa karşı can çekiştiğini söyleyen Prof. Dr. Ünal Akkemik, Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir çevre felaketi. Bu sene kışın bu çiçeklerin açmış olması meyve üretiminde ciddi bir azalmaya yaşanılacağını gösteriyor. Mesela ileride erikleri çok pahalıya bulabiliriz dedi. İşte bu kritik haberin detayları...