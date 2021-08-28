Koronanın yarım bıraktığı hayat / 28.08.21

Sabah

Hamile olduğu için aşı yaptırmayan Cemile Filar(23) koronavirüse yenik düştü. 6 aylık hamileydi. Bebeğinin kız olacağını daha yeni öğrenmişti. Adını Zeynep Asya koyacaktı. Ama göremedi... Hamilelerin aşı olmayacağını sanıyordu. Oysa aşı, koronavirüsten bebeğini ve kendisini korumak için en güçlü kalkandı. Yaptırmadı. Katil virüs onu İstanbul'dan tatile gittiği memleketi Ordu Kabataş'ta buldu. Virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bebeği ise operasyonla karnından alınarak, Ankara Şehir Hastanesi'nde kuvöze kondu. Daha 610 gram...