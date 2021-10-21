Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi! Bakan Koca'dan Yüz yüze eğitim açıklaması / 21.10.21

Sabah

Koronavirüs Bilim Kurulu dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den gelen yüz yüze eğitime ilişkin son dakika bilgileri ışığında okulların kapatılması değerlendirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca "Okullar kapatılacak mı?" sorusunu da cevaplandırdı. İşte Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan son dakika haberleri...