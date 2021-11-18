Koronavirüs pozitif vakalarda yüz yüze eğitim devam eder mi? Sağlık Bakanlığı açıkladı! / 18.11.21

Son dakika haberleri: Alınan kararla 2021-2022 öğretim yılında yüz yüze eğitimin devam etmesi kararlaştırılmıştı. Ve milyonlarca öğrenci okullarına yeniden kavuştu. Ancak artan vakalar, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Örneğin, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği durumlardan bir tanesi, eğer sınıfta pozif vaka çıkması durumunda yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği. Sağlık Bakanlığı en çok merak edilen soruları 18 örnek olaya yer vererek bunlar karşısında nasıl yol izlenmesi gerektiğini açıkladı. İşte Sağlık Bakanlığının okullara yönelik yeni yol haritasının detayları...