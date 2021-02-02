Koronavirüs sürecinde kalp sağlığının önemi nedir?

Prof. Dr. Özlem Esen Koronavirüs salgını sürecinde kalp sağlığının önemi ile ilgili bilgileri anlatıyor: “Koronavirüs enfeksiyonu kalp hastalığı olan kişilerde daha ölümcül olduğunu tespit edildi. Kalp yetersizliği, kronik kalp damar hastalığı olan yani geçmişinde kalp krizi geçirmiş damar sertliği oluşmuş kişilerde koronavirüs enfeksiyonun damar içi iltihap sürecini arttırarak damar içi pıhtı oluşması, yeni kalp krizlerini tetiklemesi gibi yollarla kalp ölümlerine ani kalp krizlerini tetiklediğini bilmekte”.