Koronavirüse karşı bir ilk! DNA aşısı geliştirildi! DNA aşısının diğer aşılardan farkı ne? / 28.09.21

Sabah

Koronavirüsle mücadelede bir ilk yaşandı! Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’a karşı DNA aşısı geliştirildi. Covid-19 nedeniyle 447 binden fazla ölümün yaşandığı Hindistan’da dünyanın ilk DNA aşısı olan ZyCoV-D'in ürettildiği duyuruldu. DNA aşısı, ülkenin düzenleyici kurumu tarafından onaylandı. Peki, DNA aşısı nedir? DNA aşısını diğer aşılardan ayıran fark nedir? Prof. Dr. Vefik Arıca, sabah.com.tr’ye özel açıklamalarda bulunarak DNA aşısıyla ilgili merak edilenleri açıkladı.