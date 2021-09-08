Koronavirüse karşı yerli VLP aşımız için tarih verildi! / 08.09.21

Sabah

Türkiye'nin VLP temelli ilk yerli Kovid-19 aşısını eşi Prof. Dr. Mayda Gürsel ile birlikte geliştiren Prof. Dr. İhsan Gürsel'den son dakika açıklamaları. Aşı karşıtlığıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulunan Gürsel "Bütün dünyada devletleri sıkıntıya sokan bir yükseliş var" derken koronavirüse karşı yerli VLP aşımızın Ocak-Şubat aylarında kullanıma hazır olacağını belirtti ve ekledi: Türk aşısını beklemenin anlamı yok. Herkesin aşı olması lazım..."