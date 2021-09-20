Koronavirüsle karıştırılıyor! Kritik uyarı... Aniden ortaya çıkıp ölüme götürebilir… / 20.09.21

Sabah

Mevsimlerin değişmesiyle etkisini artıran alerji ve alerjik astım çoğu zaman koronavirüsle karıştırılıyor. Tüm yaş gruplarında görülebilen alerji, koronavirüs benzeri belirtilerle ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Vefik Arıca, alerji ve koronavirüsü birbirinden ayırt etmenin yollarını sıralayarak en tehlikeli alerji türüne dikkat çekit. Prof. Dr. Arıca, aniden ortaya çıkan ve ölüme kadar götürebilen en tehlikeli alerji türünün belirtilerini sıraladı.