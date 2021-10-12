Koronavirüsle mücadelede yeni gelişme! Yerli koronavirüs aşısı "Turkovac" için kritik aşamaya gelindi / 12.10.21

Sabah

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli aşı "TURKOVAC"ın gönüllülerle yürütülen Faz 3 aşamasına ilişkin ara sonuçların kısa süre içinde açıklanması planlanıyor. Kovid-19'la mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı TURKOVAC'ın kullanımı için geri sayım başladı. Erciyes Üniversitesi ve TÜSEB iş birliğiyle geliştirilen aşının yurt içi ve yurt dışında binlerce gönüllünün katılımıyla yürütülen Faz 3 aşamasına ilişkin ara sonuçların çok yakın bir zamanda açıklanması hedefleniyor.