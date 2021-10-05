Koronavirüste 3. doz aşılama kararı! Artık gözler Sağlık Bakanlığı'nda / 05.10.21

Sabah

Koronavirüsle mücadelede son dakika: 3. doz için alınacak kritik kararlar için artık geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı, 2 doz BioNTech aşısı olanlara 3’üncü dozu Bilim Kurulu gündemine aldı. Edinilen son dakika haberlerine göre Milyonlarca vatandaşın antikor seviyesini ölçen Bakanlık, önümüzdeki günlerde yaş, cinsiyet ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde 3’üncü doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağını açıklayacak.