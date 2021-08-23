Koronavirüste 4. dalgaya karşı işte yeni normalimiz! / 23.08.21

Sabah

Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Kovid-19'a karşı, öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırması istenecek. Sağlık Bakanlığı ve bizzat Bakan Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu önerilerini aktardığı yeni dönemle ilgili kabine kararları da bu yöndeki uygulamaları kesinleştirdi. Prof. Dr. Yiyit'ten sonbahar öncesi önemli son dakika tespiti: Amaç virüsün hızla yayılmasının önüne geçmek. Alınan tedbirler ve PCR kararı ise ise sonbahar ve kış aylarında 4'üncü bir dalga yaşamamak için çok önemli"