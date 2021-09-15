Kovid-19'da her 5 kişiden 1'i bu yüzden ölüyor! Bir yılda 50 milyon kişide görülüyor! Büyük sepsis tehlikesi... / 15.09.21

Sabah

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran son yıllarda yükselişe geçen sepsis tehlikesini gözler önüne serdi. Demirkıran, "Dünyada her yıl 50 milyona yakın sepsis vakası görülmekte ve bu vakaların yaklaşık 11 milyonu hayatını kaybetmektedir. Bu oran her 3 saniyede 1 kişiyi sepsis yüzünden kaybettiğimizi göstermektedir." dedi. Demirkıran, Kovid ile sepsis arasındaki ilişkiyi de anlattı.