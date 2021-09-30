Kovid'i ağır geçirenlerin sağlık durumları 9 ay izlendi! İşte sonuçlar... / 30.09.21

Sabah

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19'u ağır geçiren hastaları izlemek için 9 ay önce kurduğu Kovid Takip Merkezi verilerini SABAH'a açıkladı. Kovid sonrası en çok görülen semptomlar nefes darlığı, halsizlik, efor kapasitelerinde azalma, saç dökülmesi, baş ağrısı ve tat alma bozuklukları olurken bazı vakalarda da sinir tutulmaları, minör depresyon, kalp kapakçıklarında bozulma ve omurgada iltihaba neden oldu. Kovid-19'dan en çok 50 yaş üstü kalp, hipertansiyon ve şeker hastalarının gençlerde ise obezite hastalarının daha fazla etkilendiği vurgulandı.