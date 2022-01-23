Köyde çifte cinayet skandalı! Yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı / 23.01.22

Muğlanın Fethiye ilçesi Bozyer köyünde 2016 yılında öldürülen Hatice-Cahit Paslı çiftin katillerinin bulunması için yakınları 6 yıl aradan sonra Müge Anlıya başvurdu. Atvde yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ölenlerin yakınları köyde yaşayanlar arasında yasak ilişki ve eş değiştirme olduğunu öne sürdü. Bu iddialar üzerine muhabirimiz Mikail Zeybek o köye gitti ve iddiaları araştırdı. Köylüler bu tür ilişkiler olduğunu yeni öğrendik , bu kadar da olmaz dedik. Köyümüzün adını kirletenler hakkında şikayetçi olacağız dediler. Cahit ve Hatice Paslı çiftinin öldürülmesiyle ilgili şüpheler ise köylülerden Ali Varçının üzerinde yoğunlaştı.