İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen ‘Sibergöz-17’ operasyonunda ‘kaldıraçlı forex’ yalanıyla yüzlerce kişiyi dolandıran ve yakalanan kripto para firması sahibi Yavuz Usta, hakkındaki haberlerin asılsız olduğunu, tanınmış ve saygın bir iş insanı olduğunu öne sürerek, gerçekdışı olduğunu iddia ettiği haberlerin kaldırılması talebinde bulundu. İlçe ilçe, mahkeme mahkeme dolaşıp hakkında çıkan haberlere erişim engeli kararı aldırttı. Keban, Erbaa ve Samandağ sulh ceza hakimlikleri erişim engeli kararı verdi. Söz konusu Hakimliklerin Usta hakkında verdiği kararlar hukuk garabetini gözler önüne serdi.