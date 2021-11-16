Kriz lobisine inat Türkiye'ye müthiş yatırım: Finans devinden Türkiye'ye güven / 16.11.21

Kriz lobisinin arka plandaki yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı gölgeleyerek Türkiye ekonomisini faiz-kur-enflasyon üçgenine sıkıştırma çabalarına en anlamlı cevap Garanti Bankasının ana ortağı İspanyol devi Banco Bilbao Vizcaya Argentariadan BBVA geldi. BBVA, Uzun vadede Türkiye ekonomisinin güçlü olacağını düşünüyoruz mesajını vererek Türkiyedeki varlığını artırma kararı aldı. Garanti Bankasının yüzde 49.85ine sahip olan BBVA, halka açık olan yüzde 50.15 hisse için gönüllü pay alım teklifinde bulunacak.