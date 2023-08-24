Millet İttifakı içinde küçük ortaklar olarak da tanımlanan DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet Partisi, 14 Mayıs seçimlerinde CHP listeleri üzerinden 38 vekil çıkararak tarihi bir vurguna imza attı. Seçimlerin ardından bu partilerin kendilerine bağımlı hareket edeceğini uman CHP yönetiminin hayalleri ise 3 ayda suya düştü. 28 Mayıstan sonra özellikle Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi kanadından CHPye yönelen peş peşe eleştiriler, ittifakın menfaate dayalı bir birliktelik olduğunu bir kez daha belgeledi.