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Küçük ortaklar CHP'yi çabuk unuttu: DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'ye 3 ayda eleştiri yağmuru / 24.08.23

Küçük ortaklar CHP'yi çabuk unuttu: DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'ye 3 ayda eleştiri yağmuru / 24.08.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Küçük ortaklar CHP'yi çabuk unuttu: DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'ye 3 ayda eleştiri yağmuru / 24.08.23

Sabah 02:17
02

5 çocuk annesi Zehra Çiftçi, üniversiteyi kazandı: Emine Erdoğan bize ışık oldu / 24.08.23

Sabah 02:11
03

Memura TOKİ konutlarında öncelik / 24.08.23

Sabah 01:20
04

Eşim 3 aylık bebeğimi kaçırdı / 24.08.23

Sabah 01:04
05

Eşını çocuğunun gözü önünde öldürdü / 24.08.23

Sabah 01:09
06

Yaraları sarıyoruz / 24.08.23

Sabah 05:34
07

2 günde 8 bebeğe kalpten dokunuş / 24.08.23

Sabah 01:13
08

Beyoğlu'nda 5 katlı binadaki yangın kontrol altına alındı / 24.08.23

Sabah 01:02
09

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe geldi! / 24.08.23

Sabah 04:46
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