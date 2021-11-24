Kur saldırısı ve provokatif paylaşımlara sert tepki: Kurgulanan karanlık senaryolara asla izin vermeyeceğiz / 24.11.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın, Ekonomik Kurtuluş Savaşı ilan etmesinin ardından kur saldırısı hız kazandı. Dün öğlen saatlerinde saldırılar giderek yoğunlaşırken, sosyal medyadan manipülatif paylaşımlarla da panik ve kaos havası yaratıldı. Duruma tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. derken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, Türkiye için kurguladıkları karanlık senaryolara asla izin vermeyeceğiz. ifadelerini kullandı.