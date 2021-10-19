Küresel ekonomi için kriz çanları: Bu kez para silahını çekemeyecekler / 19.10.21

Sabah

Covid-19’un pandemi ilan edilmesinin üzerinden yaklaşık 19 ay geçerken, küresel ekonomi üzerinde görülen yan etkiler ağırlaştı. Çinli dev Evergrande'nin içinde bulunduğu mali çöküntü piyasalarda korku yaratırken, petrol fiyatları 3 yılın zirvesine yükseldi. Bunun yanında özellikle Avrupa ülkelerinde patlak veren enerji krizi, yine artan gıda fiyatları küresel düzeyde enflasyon endişelerini körüklemeye devam ediyor. Covid-19 döneminde uygulanan kapanma politikaları nedeniyle ekonomiler üzerinde oluşabilecek resesyonların (durgunluk) önüne geçmek için para silahını çeken Fed ve ECB’yi artık daha zorlu bir sınav bekliyor.