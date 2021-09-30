Kurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan Beyhan Mutlu SABAH'A konuştu! "Ne gerek var üle şeye beya" / 30.09.21

Sabah

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan ve komedi filmlerini aratmayan olayın ayrıntılarına SABAH ulaştı. Arkadaşlarıyla alkol alan 50 yaşındaki Beyhan Mutlu, gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılıp ormanlık alana gidince arkadaşları kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, İNDAK ve UMKE ekipleri teyakkuza geçerken, Beyhan Mutlu'nun da onlarla birlikte kendisini arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıkmıştı. Beyhan Mutlu SABAH'a konuştu: "Bir uyandım ki etrafta ekipler. Yanlarına gittim. Kayıp bir şahsı arıyorlarmış. ' Ben de arayayım' dedim. Ama meğer kayıp benmişim, ben ekiplerle kendimi arıyormuşum. Arkadaşım beni bulamayınca ihbarda bulunmuş. Ne gerek var üle şeye beya"