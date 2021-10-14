"Kusursuz Kulak" Bager SABAH'a konuştu! ‘Artık yalnız olmadığımı hissediyorum’ / 14.10.21

Sabah

Muş'ta yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a piyano çalma hayalini telefonda gerçekleştiren doğuştan görme engelli, üstün yetenekli Bager Çalışcı, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. 'Kusursuz kulağa' sahip 9 yaşındaki Bager Çalışcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Ankara'ya davet etmesinin ardından büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Hayallerim bir bir gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızdan, piyano eğitimim için destek isteyeceğim. İyi bir eğitim alırsam, bu ülkenin önemli sanat değerlerinden olmak istiyorum" dedi.